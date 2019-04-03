Жёны Мамаева и Кокорина прибыли на заседание в Пресненский суд

Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана и супруга нападающего «Зенита» Александра Кокорина Дарья прибыли в Пресненский суд Москвы на предварительное заседание по итогам расследования по делу футболистов.

11 октября 2018 года Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также Павел Мамаев были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

С тех пор они пребывают в СИЗО «Бутырка» по обвинению в хулиганстве, нанесении побоев и умышленного вреда здоровью.

Ранее Мамаев ответил на вопросы журналистов.