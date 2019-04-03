Мамаев — журналистам: задаёте всегда одни и те же вопросы

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Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев перед судебным заседанием по итогам расследования его дела ответил на вопросы представителей СМИ.
Мамаев — журналистам: задаёте всегда одни и те же вопросы
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Удаётся ли смотреть футбол? Вы задаёте одни и те же вопросы всегда. Кто чемпионом станет? В мае конец чемпионата, всё увидите. Что сделаю, когда вернусь домой? У вас очень оригинальные вопросы», — сказал Мамаев. 

Он также поблагодарил журналистов за поддержку.

Помимо Мамаева, фигурантами дела являются нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и друг компании Александр Протасовицкий.

8 октября 2018 года они стали участниками двух конфликтов в центре Москвы, в результате которых пострадали три человека. С 11 октября они пребывают в СИЗО «Бутырка».

Ранее сообщалось, что Мамаев и Кокорин прибыли в Пресненский суд.

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