Промоутер Ковалёва заявила, что бой с Ярдом может пройти в Челябинске
- Reuters
Промоутер Сергея Ковалёва Кэти Дува выразила надежду на то, что поединок её клиента с обязательным претендентом на пояс WBO Энтони Ярдом состоится на родине россиянина, в Челябинске. Об этом она заявила ESPN.
В настоящее время спортсмен проживает в Лос-Анджелесе. До этого момента Ковалёв никогда не проводил профессиональные поединки в Челябинске.
Промоутерские торги на бой Ковалёв — Ярд состоятся 8 апреля.
Ранее сообщалось, что боксёр Бивол планирует провести бой в конце августа.