Промоутер Ковалёва заявила, что бой с Ярдом может пройти в Челябинске

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Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг Сергей Ковалёв может провести обязательную защиту титула против британца Энтони Ярда в Челябинске.
Промоутер Ковалёва заявила, что бой с Ярдом может пройти в Челябинске
  • Reuters

Промоутер Сергея Ковалёва Кэти Дува выразила надежду на то, что поединок её клиента с обязательным претендентом на пояс WBO Энтони Ярдом состоится на родине россиянина, в Челябинске. Об этом она заявила ESPN.

В настоящее время спортсмен проживает в Лос-Анджелесе. До этого момента Ковалёв никогда не проводил профессиональные поединки в Челябинске.

Промоутерские торги на бой Ковалёв — Ярд состоятся 8 апреля.

Ранее сообщалось, что боксёр Бивол планирует провести бой в конце августа.

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