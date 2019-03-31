Боксёр Бивол планирует провести бой в конце августа
- РИА Новости
«Бой с Брауном состоянием на данный момент не подтверждён. Планируем, что следующий поединок пройдёт не раньше конца августа», — цитирует Бивола ТАСС.
Последнюю защиту чемпионского пояса россиянин провёл 10 марта, победив единогласным решением судей американца Джо Смита — младшего. Сообщалось, что на следующий бой Бивол может выйти против американца Маркуса Брауна.
Ранее сообщалось, что британский боксёр Ярд прокомментировал возможный бой с Ковалёвым.