Боксёр Бивол планирует провести бой в конце августа

Короткая ссылка
Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол сообщил, что намерен провести следующий бой в конце лета, однако его соперник пока не подтверждён.
Боксёр Бивол планирует провести бой в конце августа
  • РИА Новости

«Бой с Брауном состоянием на данный момент не подтверждён. Планируем, что следующий поединок пройдёт не раньше конца августа», — цитирует Бивола ТАСС.

Последнюю защиту чемпионского пояса россиянин провёл 10 марта, победив единогласным решением судей американца Джо Смита — младшего. Сообщалось, что на следующий бой Бивол может выйти против американца Маркуса Брауна.

Ранее сообщалось, что британский боксёр Ярд прокомментировал возможный бой с Ковалёвым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить