Боксёр Бивол планирует провести бой в конце августа

Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол сообщил, что намерен провести следующий бой в конце лета, однако его соперник пока не подтверждён.

«Бой с Брауном состоянием на данный момент не подтверждён. Планируем, что следующий поединок пройдёт не раньше конца августа», — цитирует Бивола ТАСС.

Последнюю защиту чемпионского пояса россиянин провёл 10 марта, победив единогласным решением судей американца Джо Смита — младшего. Сообщалось, что на следующий бой Бивол может выйти против американца Маркуса Брауна.

Ранее сообщалось, что британский боксёр Ярд прокомментировал возможный бой с Ковалёвым.