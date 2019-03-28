Британский боксёр Ярд прокомментировал возможный бой с Ковалёвым

Обязательный претендент на пояс чемпиона по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Энтони Ярд заявил, что готов побеждать чемпионов мира и не боится обладателя пояса — россиянина Сергея Ковалёва.

«Каждый год в своей карьере я добивался большего, чем предполагал изначально. Сейчас чувствую, что готов побеждать чемпионов мира. Если встреча с Ковалёвым будет утверждена, я не буду бояться», — цитирует боксёра Evening Standard.

14 марта WBO назначила поединок между Сергеем Ковалёвым и обязательным претендентом на чемпионский пояс Энтони Ярдом. В распоряжении сторон есть месяц, чтобы договориться о бое.

Ранее сообщалось, что боксёр Бивол готов встретиться с Ковалёвым в августе.