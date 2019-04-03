Роднина похвалила Медведеву, назвав фигуристку бойцом

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Депутат Госдумы России Ирина Роднина высказалась о личностных качествах фигуристки Евгении Медведевой, заявив, что спортсменка заслуживает уважения.
Роднина похвалила Медведеву, назвав фигуристку бойцом
  • © Koji Aoki/AFLO
  • globallookpress.com

«Несмотря на все неудачи по ходу сезона, она собралась и сделала отличные прокаты в нужный момент. Это заслуживает уважения. Женя — боец. Она неоднократно подтверждала свой высокий уровень, поэтому я думаю, что у неё получится разучить по-настоящему сложные прыжки», — заявила Роднина в интервью «Известиям».

Также она добавила, что в будущем Элизабет Турсынбаева из Казахстана составит серьёзную конкуренцию российским и японским спортсменкам.

Ранее Загитова объяснила, почему победа на ЧМ была для неё важнее золота ОИ.

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