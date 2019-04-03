Менеджер: бой Уайлдера с Кличко был бы интересен всем
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- Reuters
«Деонтей хочет встречаться с сильнейшими оппонентами. Если Кличко будет в порядке, то почему бы и нет? Уайлдер находится в прекрасной форме, в последнее время у него не было травм. Естественно, такой бой был бы интересен всем», — сказал тренер в интервью BoxingNews24.
Также Диас напомнил, что его подопечный был готов к поединку с чемпионом мира по версии IBF, WBA, WBO, IBO.
Ранее промоутер заявил о желании увидеть бой Кличко с Уайлдером.