Менеджер: бой Уайлдера с Кличко был бы интересен всем

Тренер и менеджер американского чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера Джей Диас заявил, что в случае возвращения на ринг Владимира Кличко его подопечный мог бы провести бой с украинцем.

«Деонтей хочет встречаться с сильнейшими оппонентами. Если Кличко будет в порядке, то почему бы и нет? Уайлдер находится в прекрасной форме, в последнее время у него не было травм. Естественно, такой бой был бы интересен всем», — сказал тренер в интервью BoxingNews24.

Также Диас напомнил, что его подопечный был готов к поединку с чемпионом мира по версии IBF, WBA, WBO, IBO.

Ранее промоутер заявил о желании увидеть бой Кличко с Уайлдером.