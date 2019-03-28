Промоутер заявил о желании увидеть бой Кличко с Уайлдером

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Том Леффлёр, являющийся промоутером украинского боксёра Владимира Кличко, заявил, что хотел бы увидеть бой своего подопечного с чемпионом мира по версии Международного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе Деонтеем Уайлдером.
Промоутер заявил о желании увидеть бой Кличко с Уайлдером
  • ©Panoramic
  • globallookpress.com

«Разумеется, многие люди хотели бы вновь увидеть Кличко на ринге. Владимир постил различные видео и фото, доказывающие, что мысль о возвращении у него есть. Лично я бы хотел увидеть его поединок с Деонтеем Уайлдером — эта битва была бы великолепной», — цитирует промоутера Sky Sports.

Также Леффлёр добавил, что итоговое решение о возвращении будет принимать сам боксёр. Стриминговая платформа DAZN предлагает Владимиру Кличко $80 млн за возвращение в профессиональный спорт.

Ранее сообщалось, что украинский боксёр Усик провёл совместную тренировку с Кличко.

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