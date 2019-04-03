Аникина заявила, что Федерация бобслея России способствует возвращению медалей Зубкова

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Глава Федерации бобслея России Елена Аникина заявила, что её организация делает всё возможное, чтобы вернуть золотые медали экипажей экс-бобслеиста Александра Зубкова в Международный олимпийский комитет (МОК).
Аникина заявила, что Федерация бобслея России способствует возвращению медалей Зубкова
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Я получила письмо из Олимпийского комитета России. Наша федерация осознаёт значимость возврата в МОК всех медалей, а также другой наградной атрибутики. Реальных юридических рычагов давления у нас нет, но мы делаем всё необходимое и возможное для достижения положительного результата», — цитирует Аникину ТАСС.

Также президент Федерации бобслея заявила, что уже направила соответствующее письмо завершившим карьеру спортсменам, а также региональным федерациям, в которых они состояли.

Ранее сообщалось, что МОК хочет провести церемонию перераспределения медалей Зубкова в течение года.

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