Аникина заявила, что Федерация бобслея России способствует возвращению медалей Зубкова
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- РИА Новости
«Я получила письмо из Олимпийского комитета России. Наша федерация осознаёт значимость возврата в МОК всех медалей, а также другой наградной атрибутики. Реальных юридических рычагов давления у нас нет, но мы делаем всё необходимое и возможное для достижения положительного результата», — цитирует Аникину ТАСС.
Также президент Федерации бобслея заявила, что уже направила соответствующее письмо завершившим карьеру спортсменам, а также региональным федерациям, в которых они состояли.
Ранее сообщалось, что МОК хочет провести церемонию перераспределения медалей Зубкова в течение года.