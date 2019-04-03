Малиньяджи вызвал на бой Макгрегора

Экс-чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи, недавно подписавший контракт с организацией по проведению кулачных боёв Bare Knuckle FC, вызвал на бой бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора.

«Единственный, кто не хочет нашего боя, это сам Макгрегор. Представители ирландца понимают, что его песенка спета, если эта встреча состоится. Конор это знает, мы с ним проводили спарринги. Наш бой не только приведёт к его поражению, но и позору», — приводит слова Малиньяджи BoxingScene.

Также бывший американский боксёр добавил, что после его победы над Макгрегором мир не захочет вспоминать об ирландце и его виски перестанет продаваться.

Ранее сообщалось, что менеджер Нурмагомедова ответил на высказывания Макгрегора в Twitter.