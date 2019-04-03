Малиньяджи вызвал на бой Макгрегора

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Экс-чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи, недавно подписавший контракт с организацией по проведению кулачных боёв Bare Knuckle FC, вызвал на бой бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора.
Малиньяджи вызвал на бой Макгрегора
  • Reuters

«Единственный, кто не хочет нашего боя, это сам Макгрегор. Представители ирландца понимают, что его песенка спета, если эта встреча состоится. Конор это знает, мы с ним проводили спарринги. Наш бой не только приведёт к его поражению, но и позору», — приводит слова Малиньяджи BoxingScene.

Также бывший американский боксёр добавил, что после его победы над Макгрегором мир не захочет вспоминать об ирландце и его виски перестанет продаваться.

Ранее сообщалось, что менеджер Нурмагомедова ответил на высказывания Макгрегора в Twitter.

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