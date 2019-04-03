Малиньяджи вызвал на бой Макгрегора
- Reuters
«Единственный, кто не хочет нашего боя, это сам Макгрегор. Представители ирландца понимают, что его песенка спета, если эта встреча состоится. Конор это знает, мы с ним проводили спарринги. Наш бой не только приведёт к его поражению, но и позору», — приводит слова Малиньяджи BoxingScene.
Также бывший американский боксёр добавил, что после его победы над Макгрегором мир не захочет вспоминать об ирландце и его виски перестанет продаваться.
Ранее сообщалось, что менеджер Нурмагомедова ответил на высказывания Макгрегора в Twitter.