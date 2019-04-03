Вице-президент «Крузейро» заявил об интересе «Спартака» к двум футболистам клуба

Вице-президент бразильского футбольного клуба «Крузейро» Итаир Машадо прокомментировал переход Педро Роши из «Спартака», а также заявил, что москвичи интересуются игроками его команды.

«Спартак» интересуется некоторыми нашими футболистами. Пока что это обсуждалось только на словах. Они хотят понаблюдать за прогрессом двух наших игроков. Возможно, нам удастся включить кого-нибудь из них в сделку по трансферу Роши или даже произвести обмен», — цитирует вице-президента Крузейро Globo Esporte.

Футболист «Спартака» Педро Роша перешёл в Крузейро на правах аренды. Игрок будет выступать за бразильский клуб до конца 2019 года.

Ранее сообщалось, что футболист «Спартака» Роша перешёл в бразильский клуб.