Вице-президент «Крузейро» заявил об интересе «Спартака» к двум футболистам клуба

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Вице-президент бразильского футбольного клуба «Крузейро» Итаир Машадо прокомментировал переход Педро Роши из «Спартака», а также заявил, что москвичи интересуются игроками его команды.
Вице-президент «Крузейро» заявил об интересе «Спартака» к двум футболистам клуба
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Спартак» интересуется некоторыми нашими футболистами. Пока что это обсуждалось только на словах. Они хотят понаблюдать за прогрессом двух наших игроков. Возможно, нам удастся включить кого-нибудь из них в сделку по трансферу Роши или даже произвести обмен», — цитирует вице-президента Крузейро Globo Esporte.

Футболист «Спартака» Педро Роша перешёл в Крузейро на правах аренды. Игрок будет выступать за бразильский клуб до конца 2019 года.

Ранее сообщалось, что футболист «Спартака» Роша перешёл в бразильский клуб.

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