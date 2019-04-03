Президент «Урала» рассказал, как Агузаров пытался переманить молодого игрока команды

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Глава клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Урал» Григорий Иванов рассказал, как агент Алан Агузаров предпринял попытку заключить контракт с молодым игроком его команды.
Президент «Урала» рассказал, как Агузаров пытался переманить молодого игрока команды
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«Он позвонил одному нашему парню 2000 года рождения. Не буду говорить его имени, хорошо, что он пришёл ко мне. Агузаров говорил, что если парень подпишет с ним контракт, то у него всё будет так, как у игрока сборной России Оздоева. Это разве нормально?» — цитирует Иванова «Екатеринбург Онлайн».

Также президент «Урала» добавил, что клубы не должны зависеть от деятельности футбольных агентов.

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