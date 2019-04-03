Глава Союза журналистов России прокомментировал нападение на Уткина

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Председатель Союза журналистов России, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Соловьёв надеется, что правоохранительные органы сумеют разыскать напавшего на Василия Уткина и заказчиков этого преступления.
Глава Союза журналистов России прокомментировал нападение на Уткина
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Похоже, это именно тот случай, когда журналист подвергся нападению из-за своей профессиональной деятельности. Данная ситуация возмутительна и неприемлема. Союз журналистов России надеется, что правоохранительные органы примут все необходимые меры, чтобы задержать и того, кто напал на Уткина, и тех, кто заказал это нападение», — заявил Соловьёв телеканалу «360».

Также глава Союза журналистов России признался: он испытал чувство облегчения, когда узнал, что в результате инцидента Уткин серьёзно не пострадал.

Ранее сообщалось, что Уткин не намерен подавать заявление в полицию после нападения.

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