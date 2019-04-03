Уткин не намерен подавать заявление в полицию после нападения
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- РИА Новости
«Я точно не буду писать заявление, потому что я потеряю кучу времени. Если вдруг этого человека найдут, на что даю один процент, то максимум, что ему можно предъявить, это мелкое хулиганство», — сказал журналист в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Уткин назвал ситуацию «невесёлой», однако уверяет, что может справиться с произошедшим без вмешательства правоохранительных органов.
Ранее Уткин рассказал о своём состоянии после нападения.