Радулов назван второй звездой дня в НХЛ

Форвард «Даллас Старз» Александр Радулов вошёл в тройку лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по результатам прошедшего игрового дня.

Первой звездой дня был назван нападающий «Детройт Ред Уингз» Тайлер Бертуцци, оформивший дубль и отдавший голевую передачу в матче с «Питтсбургом» (4:1).

Вторым стал Александр Радулов. В матче «Даллас Старз» с «Филадельфия Флайерз» россиянин набрал четыре очка (2 + 2) и помог команде добыть победу со счётом 6:2.

Третьей звездой назван форвард «Бостон Брюинз» Джек Дебраск. На его счету три очка (2 + 1) в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (6:2).

Ранее сообщалось, что «Колорадо» разгромил «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.