«Колорадо» разгромил «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ
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Счёт матча — 6:2 в пользу хозяев.
У «Колорадо» дважды забил Александр Керфут, по голу в свой актив записали Натан Маккиннон, Тайсон Бэрри, Колин Уилсон и Свэн Андригетто.
В составе «Эдмонтона» заброшенными шайбами отличились Милан Лучич и Дарнелл Нурс.
Защитник «Колорадо» Никита Задоров отдал результативную передачу. Вратарь «Эвеланш» Семён Варламов отбил 27 бросков из 29.
Ранее сообщалось, что «Коламбус» проиграл «Бостону» в НХЛ.