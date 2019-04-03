«Колорадо» разгромил «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» сумел одержать разгромную победу над «Эдмонтон Ойлерз».

Счёт матча — 6:2 в пользу хозяев.

У «Колорадо» дважды забил Александр Керфут, по голу в свой актив записали Натан Маккиннон, Тайсон Бэрри, Колин Уилсон и Свэн Андригетто.

В составе «Эдмонтона» заброшенными шайбами отличились Милан Лучич и Дарнелл Нурс.

Защитник «Колорадо» Никита Задоров отдал результативную передачу. Вратарь «Эвеланш» Семён Варламов отбил 27 бросков из 29.

Ранее сообщалось, что «Коламбус» проиграл «Бостону» в НХЛ.