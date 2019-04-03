Дин стал первым арбитром, показавшим 100 красных карточек в АПЛ
- Reuters
Знаковое событие произошло в матче 33-го тура между «Вулверхэмптон Уондерерс» и «Манчестер Юнайтед». 50-й летний рефери показал красную карточку капитану красных дьяволов Эшли Янгу, заработавшему два «горчишника» в течение пяти минут.
В общей сложности Дин рассудил 477 игр, в которых показал 1728 жёлтых и 100 красных карточек, что является рекордным показателем. Прежде ни один судья в истории чемпионата Англии не достигал отметки в 100 удалений.
Ранее сообщалось, что МЮ в меньшинстве проиграл «Вулвэрхэмптону» из-за автогола Криса Смоллинга.