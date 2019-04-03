МЮ в меньшинстве проиграл «Вулверхэмптону» из-за автогола Смоллинга

«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Вулверхэмптон Уондерерс» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля

За МЮ на 13-й минуте забил Скотт МакТоминай. «Вулверхэмптон» ответил голом Диогу Жота. Победу «волкам» принёс автогол защитника манкунианцев Криса Смоллинга.

МЮ играл в меньшинстве с 57-минуты, после того как вторую жёлтую карточку за пять минут получил Эшли Янг.

«Манчестер Юнайтед» остался на пятом месте в турнирной таблице АПЛ, с 61 баллом. «Вулверхэмптон» набрал 47 очков и поднялся на седьмое место.

Ранее сообщалось, что «Фулхэм» потерял шансы на сохранение прописки в АПЛ.