«Фулхэм» потерял шансы на сохранение прописки в АПЛ

Лондонский «Фулхэм» досрочно потерял шансы на сохранение прописки в Английской премьер-лиге (АПЛ) на следующий сезон.

Это стало известно после разгромного поражения команды в матче 33-го тура от «Уотфорда» со счётом 1:4.

Таким образом, даже в случае побед в оставшихся пяти матчах «дачники», набравшие по итогам 33 игр 17 очков, будут выступать в Чемпионшипе в следующем сезоне.

«Фулхэм», вернувшийся в АПЛ по итогам сезона-2017/18, стал вторым после «Хаддерсфилда» клубом, не сумевшим сохранить прописку в высшем дивизионе чемпионата Англии по ходу текущего розыгрыша турнира.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» одержал победу над «Ньюкаслом» в 32-м туре АПЛ.