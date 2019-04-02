Пожизненно дисквалифицированный российский боец расторг контракт с UFC
По словам Магомедова, которые приводит ТАСС, он был недоволен своим положением в UFC и задолго до дисквалификации хотел разорвать соглашение.
«Меня постоянно на чём-то ловили, хотя я был под присмотром тренера и ничего не употреблял. Потом не давали возможности подраться», — добавил боец.
Магомедов выступал в UFC с 2014 года. На его счету 14 побед и одно поражение.
Ранее сообщалось, что Магомедов получил пожизненную дисквалификацию за то, что трижды нарушил антидопинговые правила.