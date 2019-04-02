Цульгин рассказал, за счёт чего «Салават Юлаев» обыграл «Авангард»

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цульгин прокомментировал победу своей команды над омским «Авангардом» во втором матче серии финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Очень здорово начали, в первом периоде сделали результат. Потом играли по счёту. Были ещё моменты, но самое главное, что правильно сыграли от обороны», — приводит слова Цульгина «Чемпионат».

Он отметил, что команде нужно лучше реализовывать численное преимущество.

«При счёте 3:1 была расслабленность, сыграли в большинстве не слишком хорошо», — добавил специалист.

«Салават Юлаев» одержал первую победу над «Авангардом» и сократил отставание в серии — 1:2. Четвёртая игра пройдёт в Уфе 4 апреля.

Ранее сообщалось, что тренер «Авангарда» высказался о поражении от «Салавата Юлаева».