Цульгин рассказал, за счёт чего «Салават Юлаев» обыграл «Авангард»
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- РИА Новости
«Очень здорово начали, в первом периоде сделали результат. Потом играли по счёту. Были ещё моменты, но самое главное, что правильно сыграли от обороны», — приводит слова Цульгина «Чемпионат».
Он отметил, что команде нужно лучше реализовывать численное преимущество.
«При счёте 3:1 была расслабленность, сыграли в большинстве не слишком хорошо», — добавил специалист.
«Салават Юлаев» одержал первую победу над «Авангардом» и сократил отставание в серии — 1:2. Четвёртая игра пройдёт в Уфе 4 апреля.
Ранее сообщалось, что тренер «Авангарда» высказался о поражении от «Салавата Юлаева».