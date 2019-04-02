Тренер «Авангарда» высказался о поражении от «Салавата Юлаева»

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение своих подопечных от уфимского «Салавата Юлаева» во втором матче серии финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Мы ожидали, что в первом периоде команда соперника будет действовать активно, но мы пропустили три гола. Попытались догнать, но в этой игре мы не преуспели. Сделаем выводы. Мы вылетели из своей системы игры, получили много удалений. Расстроились эмоционально — отсюда и нарушения. Уфимцы играли лучше сегодня, и в этом вся проблема», — приводит слова Хартли «Чемпионат».

Он отметил, что и не рассчитывал на победу над «Салаватом Юлаевым» в серии со счётом 4:0.

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» одержал первую победу над «Авангардом» в финале Восточной конференции КХЛ.