Тренер «Авангарда» высказался о поражении от «Салавата Юлаева»

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Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение своих подопечных от уфимского «Салавата Юлаева» во втором матче серии финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Тренер «Авангарда» высказался о поражении от «Салавата Юлаева»
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«Мы ожидали, что в первом периоде команда соперника будет действовать активно, но мы пропустили три гола. Попытались догнать, но в этой игре мы не преуспели. Сделаем выводы. Мы вылетели из своей системы игры, получили много удалений. Расстроились эмоционально — отсюда и нарушения. Уфимцы играли лучше сегодня, и в этом вся проблема», — приводит слова Хартли «Чемпионат».

Он отметил, что и не рассчитывал на победу над «Салаватом Юлаевым» в серии со счётом 4:0.

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» одержал первую победу над «Авангардом» в финале Восточной конференции КХЛ.

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