«Салават Юлаев» одержал первую победу над «Авангардом» в финале Восточной конференции КХЛ «Авангардом»
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Встреча, прошедшая в Уфе, завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев льда.
Победу «Салавату Юлаеву» принесли шайбы Артёма Сергеева, Йоонаса Кемппайнена, Теэму Хартикайнена, Максима Майорова и Петра Хохрякова.
В составе «Авангарда» забил Денис Зернов
Счёт в серии стал 2:1 в пользу «Авангарда». Четвёртая игра пройдёт в Уфе 4 апреля.
Ранее сообщалось, что Теэму Хартикайнен установил рекорд «Салавата Юлаева» по голам в КХЛ.