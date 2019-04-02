Хартикайнен установил рекорд «Салавата Юлаева» по голам в КХЛ
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- РИА Новости
Знаковое событие произошло в третьем матче серии финала Восточной конференции с омским «Авангардом».
Хартикайнен отличился в концовке первого периода, записав в свой актив рекордную, 114-ю шайбу за уфимский клуб.
До него рекордсменом являлся Игорь Григоренко, на счету которого 113 шайб.
28-летний финн также побил клубный рекорд Кирилла Кольцова — 69 игр — по матчам в Кубке Гагарина.
Ранее сообщалось, что СКА сократил отставание в серии финала Западной конференции с ЦСКА.