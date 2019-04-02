Известный актёр станет лицом программы о российском хоккее
- © yarushinstanislav / vk.com
Участниками проекта стали актёр, юморист и ведущий Станислав Ярушин и журналистка Мария Басс.
Целью данного цикла программ является показать, каков хоккей в регионах России, а также поддержать энтузиастов и привлечь внимание к проблемам развития данного вида спорта.
Всего запланировано девять выпусков передачи «Неизведанная хоккейная Россия».
Ранее сообщалось, что IIHF планирует проводить турниры по схожим с НХЛ правилам.