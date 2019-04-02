Известный актёр станет лицом программы о российском хоккее

Российский телеканал «Матч ТВ» покажет цикл передач о российском хоккее — «Неизведанная хоккейная Россия».

Участниками проекта стали актёр, юморист и ведущий Станислав Ярушин и журналистка Мария Басс.

Целью данного цикла программ является показать, каков хоккей в регионах России, а также поддержать энтузиастов и привлечь внимание к проблемам развития данного вида спорта.

Всего запланировано девять выпусков передачи «Неизведанная хоккейная Россия».

Ранее сообщалось, что IIHF планирует проводить турниры по схожим с НХЛ правилам.