Известный актёр станет лицом программы о российском хоккее

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Российский телеканал «Матч ТВ» покажет цикл передач о российском хоккее — «Неизведанная хоккейная Россия».
Известный актёр станет лицом программы о российском хоккее
  • © yarushinstanislav / vk.com

Участниками проекта стали актёр, юморист и ведущий Станислав Ярушин и журналистка Мария Басс.

Целью данного цикла программ является показать, каков хоккей в регионах России, а также поддержать энтузиастов и привлечь внимание к проблемам развития данного вида спорта.

Всего запланировано девять выпусков передачи «Неизведанная хоккейная Россия».

Ранее сообщалось, что IIHF планирует проводить турниры по схожим с НХЛ правилам.

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