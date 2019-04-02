IIHF планирует проводить турниры по схожим с НХЛ правилам

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель рассказал о намерении организации внести корректировки в правила проведения турниров, чтобы они были схожи с теми, которые используются в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Важно, чтобы игроки адекватно реагировали на судейские решения, чтобы чётко знали нюансы правил, а для этого нам необходимо сделать их едиными во всех лигах, приравнять трактовки с НХЛ. Уверен, в ближайшем будущем мы к этому придём. И хоккеистам, приезжающим из НХЛ на Олимпийские игры, будет легче», — приводит слова Фазеля ТАСС.

Ранее сообщалось, что совет IIHF предложил проводить крупные турниры на маленьких площадках.