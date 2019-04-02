Тренер призвал не раздувать сенсацию из опоздания Малышко на старт эстафеты

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Главный тренер сборной Санкт-Петербурга по биатлону Александр Касперович прокомментировал опоздание своего подопечного Дмитрия Малышко на старт эстафетной гонки на чемпионате России в Тюмени.
Тренер призвал не раздувать сенсацию из опоздания Малышко на старт эстафеты
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24
  • globallookpress.com

«Это просто курьёзный случай. Не надо раздувать из этого сенсацию, ничего страшного не произошло. У нас был очень сильный состав в эстафете, мы шли на победу. Мы довольны результатом, ребята боролись. Я хотел бы поддержать Дмитрия в данной ситуации. Он опытный спортсмен, у него был сложный сезон», — приводит слова Касперовича РИА Новости.

Малышко, заявленный на первый этап эстафеты, пришёл в стартовый створ без лыж, и гонка началась без него. В итоге он завершил свой этап на десятом месте с более чем минутным отставанием от лидера.

Ранее сообщалось, что команда ХМАО-Югра-1 выиграла эстафету у мужчин на ЧР по биатлону в Тюмени.

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