Власов и Чакветадзе вошли в состав сборной России на ЧЕ по греко-римской борьбе

Тренерский штаб сборной России по греко-римской борьбе определился с составом национальной команды на чемпионат Европы 2019 года в румынском Бухаресте.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации спортивной борьбы России, в состав национальной команды вошли олимпийские чемпионы Роман Власов и Давит Чакветадзе.

Также на континентальном первенстве выступят Виталий Кабалоев, Сергей Емелин, Степан Марянян, Артём Сурков, Абуязид Манцигов, Александр Комаров, Муса Евлоев и Сергей Семёнов.

Чемпионат Европы пройдёт с 8 по 14 апреля в Бухаресте.

Ранее сообщалось, что призёр Олимпиады по спортивной борьбе Валерия Коблова пропустит сезон.