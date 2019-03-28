Призёр Олимпиады в женской борьбе Коблова пропустит сезон

Серебряная медалистка Олимпийских игр — 2016 в женской борьбе Валерия Коблова заявила, что берёт паузу в карьере, чтобы посвятить время семье и восстановить здоровье.

«В этом году я точно не буду принимать участия в соревнованиях. Решила взять паузу на некоторое время. Когда я начинаю набирать тренировочные часы, отекает колено. Думаю, что лучше пока прекратить нагрузки и дать колену время на адаптацию», — цитирует спортсменку РИА Новости.

Коблова добавила, что благодаря паузе сможет уделять больше времени семье.

В 2017 году спортсменка получила травму крестообразной связки колена.

Ранее сообщалось, что россиянка Лазинская завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по борьбе.