Призёр Олимпиады в женской борьбе Коблова пропустит сезон
- РИА Новости
«В этом году я точно не буду принимать участия в соревнованиях. Решила взять паузу на некоторое время. Когда я начинаю набирать тренировочные часы, отекает колено. Думаю, что лучше пока прекратить нагрузки и дать колену время на адаптацию», — цитирует спортсменку РИА Новости.
Коблова добавила, что благодаря паузе сможет уделять больше времени семье.
В 2017 году спортсменка получила травму крестообразной связки колена.
Ранее сообщалось, что россиянка Лазинская завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по борьбе.