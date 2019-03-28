Призёр Олимпиады в женской борьбе Коблова пропустит сезон

Короткая ссылка
Серебряная медалистка Олимпийских игр — 2016 в женской борьбе Валерия Коблова заявила, что берёт паузу в карьере, чтобы посвятить время семье и восстановить здоровье.
Призёр Олимпиады в женской борьбе Коблова пропустит сезон
  • РИА Новости

«В этом году я точно не буду принимать участия в соревнованиях. Решила взять паузу на некоторое время. Когда я начинаю набирать тренировочные часы, отекает колено. Думаю, что лучше пока прекратить нагрузки и дать колену время на адаптацию», — цитирует спортсменку РИА Новости.

Коблова добавила, что благодаря паузе сможет уделять больше времени семье.

В 2017 году спортсменка получила травму крестообразной связки колена.

Ранее сообщалось, что россиянка Лазинская завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по борьбе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить