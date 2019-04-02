Драчёв заявил, что СБР уже предпринял все необходимые действия по делу Васильевой

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал ситуацию вокруг дела Маргариты Васильевой, обвиняемой в нарушении антидопинговых правил.

«Не хочу обсуждать тему Васильевой, потому что по ней делали и делаем больше всех. Ждём решения. В конце апреля будет заседание комитета IBU, который рассмотрит её дело. Всё, что необходимо, мы уже сделали давно и много раз, поэтому теперь не от нас зависит», — приводит слова Драчёва «Матч ТВ».

В конце февраля стало известно, что Васильева пропустила три допинг-теста за последние 12 месяцев и может быть дисквалифицирована на срок от года до двух лет.

Ранее сообщалось, что Васильева посетит слушания своего дела в IBU.