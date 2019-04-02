Евсеев высказался о соперничестве на тренерской должности с бывшими одноклубникам

Главный тренер футбольного клуба «Уфа» Вадим Евсеев высказал мнение о соперничестве со своими бывшими одноклубниками, которые теперь также стали наставниками команд.

«Так ставить вопрос нельзя. Играет же не Евсеев против Аленичева или Сёмина, а «Уфа» против «Енисея» или «Локомотива». Все личные моменты отходят на второй план», — приводит слова Евсеева «Советский спорт».

В качестве игрока Евсеев играл в московском «Спартаке» вместе с Валерием Карпиным, ныне возглавляющим «Ростов», Дмитрием Аленичевым и Егором Титовым тренирующими «Енисеей», а также в «Локомотиве» под руководством Юрия Сёмина, и ныне возглавляющим команду.

Ранее Евсеев рассказал о своей главной задаче в качестве главного тренера «Уфы».