Евсеев рассказал о своей приоритетной задаче на посту главного тренера «Уфы»
- © Александр Вильф
- РИА Новости
«В каком состоянии команда? В хорошем, рабочем. Но на ребят, конечно, давило пребывание в зоне вылета. Оно и сейчас, если честно, давит, даже несмотря на ничью с ЦСКА», — приводит слова Евсеева «Советский спорт».
Он отметил, что главной его задачей является сохранение командой прописки в Российской премьер-лиге на следующий сезон.
«Как сохранить прописку в Премьер-лиге, не имеет значения. Главное — удержаться в элитном дивизионе», — добавил специалист.
Евсеев был назначен главным тренером «Уфы» 27 марта. Под его руководством команда уже провела один матч — сыграла вничью с ЦСКА. Несмотря на такой результат, по итогам 21-го тура «Уфа» с 17 очками осталась в зоне вылета — на 15-м месте.
Ранее гендиректор «Уфы» объяснил, почему наставником команды был назначен Евсеев.