Евсеев рассказал о своей приоритетной задаче на посту главного тренера «Уфы»

Главный тренер футбольного клуба «Уфа» Вадим Евсеев поделился первыми впечатлениями от работы с командой.

«В каком состоянии команда? В хорошем, рабочем. Но на ребят, конечно, давило пребывание в зоне вылета. Оно и сейчас, если честно, давит, даже несмотря на ничью с ЦСКА», — приводит слова Евсеева «Советский спорт».

Он отметил, что главной его задачей является сохранение командой прописки в Российской премьер-лиге на следующий сезон.

«Как сохранить прописку в Премьер-лиге, не имеет значения. Главное — удержаться в элитном дивизионе», — добавил специалист.

Евсеев был назначен главным тренером «Уфы» 27 марта. Под его руководством команда уже провела один матч — сыграла вничью с ЦСКА. Несмотря на такой результат, по итогам 21-го тура «Уфа» с 17 очками осталась в зоне вылета — на 15-м месте.

Ранее гендиректор «Уфы» объяснил, почему наставником команды был назначен Евсеев.