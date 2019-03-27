Гендиректор «Уфы» объяснил, почему наставником команды был назначен Евсеев

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов рассказал, почему было принято решение назначить новым главным тренером команды экс-игрока сборной России Вадима Евсеева.

«Сейчас уже нет смысла об этом говорить. Выбор сделан. Наш тренер — Евсеев. Я прекрасно знаю его личные качества. Выбор тренера — целый спектр вопросов. Но вектор «Уфы» остается прежним. Мы делаем ставку на молодых российских тренеров. Это все знают. Евсеев — молодой, «Уфа» — тоже молодая», — цитирует функционера «Советский спорт».

По его словам, он уже представил нового наставника коллективу. Он подчеркнул, что представление Евсеева прошло без особых торжеств, так как его и так все знают.

«Сейчас он только доказывает свою состоятельность как самостоятельный специалист. А мы все должны сплотиться вокруг него и двигаться вперёд», — добавил Газизов.

Ранее сообщалось, что Евсеев назначен новым главным тренером «Уфы».