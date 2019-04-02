Спаллетти заявил, что выпустит Икарди в основном составе «Интера» в матче с «Дженоа»

Короткая ссылка
Главный тренер миланского «Интера» Лучано Спаллетти намерен выпустить в стартовом составе нападающего Мауро Икарди в матче 30-го тура Серии А с «Дженоа».
Спаллетти заявил, что выпустит Икарди в основном составе «Интера» в матче с «Дженоа»
  • Reuters

«Икарди попал в заявку, теперь Мауро сможет помочь команде. Завтра он выйдет в стартовом составе. Икарди правильно отреагировал на последние события в психологическом плане, это важнее физического», — цитирует тренера «Интера» официальный аккаунт клуба в Twitter.

Также Спаллетти добавил, что футболист приступил к переговорам с руководством команды о продлении контракта.

Ранее сообщалось, что «Интер» уступил «Лацио» в матче 29-го тура Серии А.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить