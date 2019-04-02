Спаллетти заявил, что выпустит Икарди в основном составе «Интера» в матче с «Дженоа»

Главный тренер миланского «Интера» Лучано Спаллетти намерен выпустить в стартовом составе нападающего Мауро Икарди в матче 30-го тура Серии А с «Дженоа».

«Икарди попал в заявку, теперь Мауро сможет помочь команде. Завтра он выйдет в стартовом составе. Икарди правильно отреагировал на последние события в психологическом плане, это важнее физического», — цитирует тренера «Интера» официальный аккаунт клуба в Twitter.

Также Спаллетти добавил, что футболист приступил к переговорам с руководством команды о продлении контракта.

Ранее сообщалось, что «Интер» уступил «Лацио» в матче 29-го тура Серии А.