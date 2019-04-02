СМИ: Тотти может стать спортивным директором «Ромы» и назначить де Росси тренером команды

По информации итальянской прессы, бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти может стать спортивным директором клуба и планирует назначить главным тренером нынешнего футболиста команды Даниэле де Росси.

Как сообщает Corriere dello Sport, руководство итальянской «Ромы» рассматривает возможность назначить легенду клуба Франческо Тотти на должность спортивного директора.

В случае своего назначения экс-футболист планирует доверить руководство коллективом нынешнему капитану «волков» Даниэле де Росси, который намерен завершить карьеру по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что Маурицио Сарри стал приоритетным кандидатом на должность тренера «Ромы».