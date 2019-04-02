СМИ: Тотти может стать спортивным директором «Ромы» и назначить де Росси тренером команды
- Reuters
Как сообщает Corriere dello Sport, руководство итальянской «Ромы» рассматривает возможность назначить легенду клуба Франческо Тотти на должность спортивного директора.
В случае своего назначения экс-футболист планирует доверить руководство коллективом нынешнему капитану «волков» Даниэле де Росси, который намерен завершить карьеру по окончании сезона.
Ранее сообщалось, что Маурицио Сарри стал приоритетным кандидатом на должность тренера «Ромы».