СМИ: Сарри стал приоритетным кандидатом на должность тренера «Ромы»

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По сообщениям британской прессы, главный тренер «Челси» Маурицио Сарри может возглавить римскую «Рому».

Как передаёт Daily Express, главный тренер «Челси» Маурицио Сарри может получить должность наставника «Ромы». Руководство римского клуба заинтересовано в возвращении итальянского специалиста на родину. Сарри имеет конфликт с болельщиками «Челси», потому его уход из команды вполне вероятен.

В настоящее время главным тренером «Ромы» является Клаудио Раньери, который возглавил коллектив по ходу сезона после увольнению Эусебио Ди Франческо. Контракт нынешнего наставника римлян заканчивается в конце сезона.

Ранее сообщалось, что «Челси» вырвал победу в матче АПЛ с «Кардиффом» благодаря голу на 91-й минуте.

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