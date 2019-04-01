СМИ: Сарри стал приоритетным кандидатом на должность тренера «Ромы»

По сообщениям британской прессы, главный тренер «Челси» Маурицио Сарри может возглавить римскую «Рому».

Как передаёт Daily Express, главный тренер «Челси» Маурицио Сарри может получить должность наставника «Ромы». Руководство римского клуба заинтересовано в возвращении итальянского специалиста на родину. Сарри имеет конфликт с болельщиками «Челси», потому его уход из команды вполне вероятен.

В настоящее время главным тренером «Ромы» является Клаудио Раньери, который возглавил коллектив по ходу сезона после увольнению Эусебио Ди Франческо. Контракт нынешнего наставника римлян заканчивается в конце сезона.

Ранее сообщалось, что «Челси» вырвал победу в матче АПЛ с «Кардиффом» благодаря голу на 91-й минуте.