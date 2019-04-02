Тарасенко вышел на пятое место по голам в истории «Сент-Луиса»

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко вышел на чистое пятое место по количеству заброшенных шайб за клуб.

Благодаря забитой шайбе в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Колорадо Эвеланш» (3:2 Б) российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко вышел на пятое место по количеству голов за «Блюз».

Теперь на счету нападающего 310 результативных бросков. Лидирует в списке легендарный форвард Бретт Халл (527 заброшенных шайб).

Ранее сообщалось, что Кучеров признан первой звездой игрового дня в НХЛ.