Кучеров признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан лучшим спортсменом прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В матче против «Оттава Сенаторз» российский форвард «Тампы» Никита Кучеров отдал три результативные передачи. Это позволило нападающему стать первой звездой дня в НХЛ.

Вторым стал хоккеист «Флорида Пантерз» Александр Барков, также оформивший ассистентский хет-трик в поединке с «Вашингтон Кэпиталз».

Третьей звездой признан форвард «Торонто Мэйпл Лифс», на счету которого победная шайба в матче с «Нью-Йорк Айлендерс».

Ранее сообщалось, что передача Ковальчука не спасла «Лос-Анджелес» от крупного поражения «Калгари».