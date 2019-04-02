Кучеров признан первой звездой игрового дня в НХЛ

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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан лучшим спортсменом прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Кучеров признан первой звездой игрового дня в НХЛ
  • Reuters

В матче против «Оттава Сенаторз» российский форвард «Тампы» Никита Кучеров отдал три результативные передачи. Это позволило нападающему стать первой звездой дня в НХЛ.

Вторым стал хоккеист «Флорида Пантерз» Александр Барков, также оформивший ассистентский хет-трик в поединке с «Вашингтон Кэпиталз».

Третьей звездой признан форвард «Торонто Мэйпл Лифс», на счету которого победная шайба в матче с «Нью-Йорк Айлендерс».

Ранее сообщалось, что передача Ковальчука не спасла «Лос-Анджелес» от крупного поражения «Калгари».

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