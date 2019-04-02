Авербух прокомментировал выступление Коляды на ЧМ в Сайтаме
- Reuters
- © Issei Kato
«Мишка может, у него прыжок фантастической красоты. Он катается, его любят судьи, ему ставят всегда компоненты уровня наиболее топовых спортсменов. И это все как будто: «Да не надо мне». Даже с неубедительным катанием он всё равно шестой на чемпионате мира. Вот это обидно. Чего же там не хватает, когда ты видишь, что он всё может», — заявил Авербух в программе «Фетисов».
Также экс-фигурист добавил, что Коляда подвергается критике со всех сторон.
Ранее сообщалось, что Тутберидзе считает нормальной ситуацию с допинг-тестом Загитовой на ЧМ.