Авербух прокомментировал выступление Коляды на ЧМ в Сайтаме

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Бывший фигурист и хореограф Илья Авербух считает, что Михаил Коляда имеет прыжок фантастической красоты, однако несерьёзно относится к спорту.
Авербух прокомментировал выступление Коляды на ЧМ в Сайтаме
  • Reuters
  • © Issei Kato

«Мишка может, у него прыжок фантастической красоты. Он катается, его любят судьи, ему ставят всегда компоненты уровня наиболее топовых спортсменов. И это все как будто: «Да не надо мне». Даже с неубедительным катанием он всё равно шестой на чемпионате мира. Вот это обидно. Чего же там не хватает, когда ты видишь, что он всё может», — заявил Авербух в программе «Фетисов».

Также экс-фигурист добавил, что Коляда подвергается критике со всех сторон.

Ранее сообщалось, что Тутберидзе считает нормальной ситуацию с допинг-тестом Загитовой на ЧМ.

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