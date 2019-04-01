Тутберидзе считает нормальной ситуацию с допинг-тестом Загитовой на ЧМ

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Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о ситуации с тестированием на допинг своей ученицы Алины Загитовой на чемпионате мира в японской Сайтаме. По словам спортсменки, она проходила тест восемь часов.
Тутберидзе считает нормальной ситуацию с допинг-тестом Загитовой на ЧМ
  • ©Naoki Nishimura/AFLO
  • globallookpress.com

«Согласна с Ильёй Авербухом абсолютно, что в этом не было никакой политики, что это не позор. Сдать нужно не менее 100 мл, но после стресса это тяжело, она ждала», — приводит слова специалиста ТАСС со ссылкой на эфир Первого канала.

Наставница фигуристки также отметила, что спортсменам желательно перед тестом есть фрукты и пить воду, а Загитова этого не сделала.

«Даже баночку держишь не ты, её тебе держат, и тебе при этом надо расслабиться», — добавила Тутберидзе.

Ранее Тутберидзе объяснила, почему прошедший сезон оказался сложным для Загитовой.

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