Тутберидзе объяснила, почему прошедший сезон оказался сложным для Загитовой

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, почему прошедший сезон был тяжёлым для её подопечной Алины Загитовой.

«В этом сезоне Алина менялась, росла, превратилась по фигуре в маленькую женщину. Наверное, это усложнило наш путь, нам хотелось доказать: мы не случайные чемпионки», — приводит слова специалиста ТАСС со ссылкой на эфир Первого канала.

По её словам, постоянные нагрузки сдерживают формирование тела, но во время отпуска этот процесс не остановить.

«Нагрузки падают — организм свою энергию направляет в рост чего-то», — сказала Тутберидзе.

В минувшем сезоне Загитова, которая является олимпийской чемпионкой 2018 года, завоевала серебряные медали финала Гран-при и первенства Европы, а также стала чемпионкой мира.

Ранее Тутберидзе рассказала, что могло стать причиной ухода Медведевой и Липницкой.