Тутберидзе объяснила, почему прошедший сезон оказался сложным для Загитовой
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- globallookpress.com
«В этом сезоне Алина менялась, росла, превратилась по фигуре в маленькую женщину. Наверное, это усложнило наш путь, нам хотелось доказать: мы не случайные чемпионки», — приводит слова специалиста ТАСС со ссылкой на эфир Первого канала.
По её словам, постоянные нагрузки сдерживают формирование тела, но во время отпуска этот процесс не остановить.
«Нагрузки падают — организм свою энергию направляет в рост чего-то», — сказала Тутберидзе.
В минувшем сезоне Загитова, которая является олимпийской чемпионкой 2018 года, завоевала серебряные медали финала Гран-при и первенства Европы, а также стала чемпионкой мира.
Ранее Тутберидзе рассказала, что могло стать причиной ухода Медведевой и Липницкой.