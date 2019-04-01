Тутберидзе объяснила, почему прошедший сезон оказался сложным для Загитовой

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Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, почему прошедший сезон был тяжёлым для её подопечной Алины Загитовой.
Тутберидзе объяснила, почему прошедший сезон оказался сложным для Загитовой
  • ©Naoki Nishimura/AFLO
  • globallookpress.com

«В этом сезоне Алина менялась, росла, превратилась по фигуре в маленькую женщину. Наверное, это усложнило наш путь, нам хотелось доказать: мы не случайные чемпионки», — приводит слова специалиста ТАСС со ссылкой на эфир Первого канала.

По её словам, постоянные нагрузки сдерживают формирование тела, но во время отпуска этот процесс не остановить. 

«Нагрузки падают — организм свою энергию направляет в рост чего-то», — сказала Тутберидзе.

В минувшем сезоне Загитова, которая является олимпийской чемпионкой 2018 года, завоевала серебряные медали финала Гран-при и первенства Европы, а также стала чемпионкой мира.

Ранее Тутберидзе рассказала, что могло стать причиной ухода Медведевой и Липницкой.

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