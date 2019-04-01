Тутберидзе рассказала, что могло стать причиной ухода Медведевой и Липницкой
- РИА Новости
«Наверное, жёсткость сыграла свою роль в уходе Липницкой и Медведевой. Когда спортсмен уже что-то завоевал и думает, что теперь он может тренироваться по-другому, что обращаться с ним надо по-другому, начинается конфликт. Но как ты шёл к медали, таким способом только и пойдёшь дальше, если я начну жалеть спортсмена, ничего не получится», — приводит слова Тутберидзе ТАСС со ссылкой на эфир Первого канала.
Липницкая ушла от Тутберидзе в российскому тренеру Алексею Юрманову в конце 2015 года, а Медведева — к канадцу Брайану Орсеру по завершении сезона-2017/18.
Ранее сообщалось, что Аделина Сотникова высказалась о конфликте между Медведевой и Тутберидзе.