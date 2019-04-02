Тутберидзе призналась, что у неё нет друзей в России кроме команды

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе призналась, что в США, где она раньше проживала, её постоянно ждут друзья, в то время как в России она может так назвать только свою команду.

«Мне кажется, даже если сейчас поеду в Америку, меня там будут ждать. У меня там очень много друзей. И это мои единственные друзья, за исключением моей команды. А так — у меня друзей здесь нет. В Америке друзья сохранились, и они какие-то настоящие», — сказала специалист в эфире Первого канала.

При этом она добавила, что в начале ей было непривычно в Соединённых Штатах из-за неискренних улыбок местных жителей. В России же, как она считает, всё происходит честнее. Она также рассказала, почему решило вернуться в Россиию несмотря на финансовые преимущества в Америке.

«Было ощущение, будто бы я не живу, стою на перроне, а поезда всё проезжают мимо, и они все не мои. Ждала, когда же начну жить. Ну вот всё налажено — живи. Но что-то не начиналось. Поняла, что нужно вернуться. Думала, будет пусть не ненависть, но неприятие — дескать, ты вернулась, а кто тебя здесь ждёт? Но я решила, что должна пройти через всё самое ужасное и гадкое, пытаясь устроиться и начать здесь с нуля», — подчеркнула Тутберидзе.

Ранее Тутберидзе призналась, что золото Алины Загитовой на чемпионате мира в японской Сайтаме стало самой сложной наградой в её тренерской карьере.