Тутберидзе о золоте Загитовой на ЧМ: это была самая сложная медаль

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Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе призналась, что золото Алины Загитовой на чемпионате мира в японской Сайтаме стало самой сложной наградой в её тренерской карьере.
Тутберидзе о золоте Загитовой на ЧМ: это была самая сложная медаль
  • РИА Новости

«Пришлось опять себе доказывать, что я могу привести Алину к медали на чемпионате мира. Наверное, это была самая сложная медаль», — приводит слова специалиста ТАСС со ссылкой на эфир Первого канала.

В минувшем сезоне Загитова, которая является олимпийской чемпионкой 2018 года, завоевала серебряные медали финала Гран-при и первенства Европы, а также стала чемпионкой мира.

Ранее Тутберидзе выразила мнение, что ситуация с допинг-тестом Загитовой на ЧМ является нормальной.

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