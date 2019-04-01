Тутберидзе о золоте Загитовой на ЧМ: это была самая сложная медаль

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе призналась, что золото Алины Загитовой на чемпионате мира в японской Сайтаме стало самой сложной наградой в её тренерской карьере.

«Пришлось опять себе доказывать, что я могу привести Алину к медали на чемпионате мира. Наверное, это была самая сложная медаль», — приводит слова специалиста ТАСС со ссылкой на эфир Первого канала.

В минувшем сезоне Загитова, которая является олимпийской чемпионкой 2018 года, завоевала серебряные медали финала Гран-при и первенства Европы, а также стала чемпионкой мира.

Ранее Тутберидзе выразила мнение, что ситуация с допинг-тестом Загитовой на ЧМ является нормальной.