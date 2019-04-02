Фигуристка Медведева заявила, что хотела бы приносить Орсеру золотые медали

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Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что очень бы хотела принести своему тренеру Брайану Орсеру золотые награды.

«Брайан сразу же после выступления на чемпионате мира сказал мне, что гордится мной. Но я бы очень хотела приносить ему золотые медали, и чтобы он гордился первыми местами», — цитирует спортсменку kp.ru.

Она также призналась, что за последний год стала относиться к общению со СМИ как к работе. По её мнению, эти изменения абсолютно нормальны.

«Я не могу сказать, что общение с прессой и выступления на публику это то чем бы я хотела заниматься 24 часа в сутки, но я прекрасно понимаю, что это необходимость, если ты публичный человек», — сказала Медведева.

На чемпионате мира в японской Сайтаме Медведева завоевала бронзу.

Ранее Медведева ответила на вопрос о соперничестве с Туктамышевой.

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