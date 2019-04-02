Фигуристка Медведева заявила, что хотела бы приносить Орсеру золотые медали

Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что очень бы хотела принести своему тренеру Брайану Орсеру золотые награды.

«Брайан сразу же после выступления на чемпионате мира сказал мне, что гордится мной. Но я бы очень хотела приносить ему золотые медали, и чтобы он гордился первыми местами», — цитирует спортсменку kp.ru.

Она также призналась, что за последний год стала относиться к общению со СМИ как к работе. По её мнению, эти изменения абсолютно нормальны.

«Я не могу сказать, что общение с прессой и выступления на публику это то чем бы я хотела заниматься 24 часа в сутки, но я прекрасно понимаю, что это необходимость, если ты публичный человек», — сказала Медведева.

На чемпионате мира в японской Сайтаме Медведева завоевала бронзу.

Ранее Медведева ответила на вопрос о соперничестве с Туктамышевой.