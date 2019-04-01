Медведева ответила на вопрос о соперничестве с Туктамышевой

Российская фигуристка Евгения Медведева ответила на вопрос о соперничестве с соотечественницей Елизаветой Туктамышевой.

«Моё соперничество с Елизаветой Туктамышевой? Зайдите в мой Instagram, там много ответов. У нас с Лизой всё супер!» — цитирует Медведеву kp.ru.

Напомним, что Медведева победила в финале Кубка России, в то время как Туктамышева стала второй. По этой причине именно Медведева отправилась на чемпионат мира, который прошёл в японской Сайтаме.

Ранее Этери Тутберидзе рассказала, что могло стать причиной ухода Медведевой и Юлии Липницкой.