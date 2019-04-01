Никитин рассказал о причинах поражения ЦСКА в третьем матче серии с СКА

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Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин рассказал о причинах поражения в третьем матче серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с СКА.

«Причина поражения — второй период. Мы делали, что должны были, и провели хороший матч», — приводит слова специалиста «Чемпионат»

По словам Никитина, его подопечные отдали инициативу во второй двадцатиминутке и долго её возвращали. Он также посетовал на неиспользованные моменты в овертайме. 

«Ждать ошибки СКА нельзя, нужно инициативу забирать. В овертайме хорошо играли, но удаление получили», — подчеркнул Никитин.

Ранее СКА сократил отставание в серии финала Западной конференции с ЦСКА.

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