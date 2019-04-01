Ещенко: «Спартак» будет чемпионом, как только выздоровею

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко с юмором ответил на вопрос о борьбе клуба за первое место в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Чьё чемпионство меня меньше огорчит — «Зенита» или ЦСКА? Так мы будем чемпионами! Сейчас Ещенко выздоровеет — и всё», — сказал Ещенко на YouTube-канале ФУХ.

Игрок в начале декабря перенёс операцию на крестообразной связке колена. В конце марта он приступил к тренировкам в общей группе с ограничениями.

После 21 тура «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь очков.

Ранее футболист «Спартака» Педро Роша заявил, что близок к уходу из команды.