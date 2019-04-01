Гиголаев: «Анжи» идёт к самоликвидации

Полузащитник махачкалинского «Анжи» Роланд Гиголаев выразил мнение, что клуб, скорее всего, прекратит своё существование.

«Всё, что творится в нашем клубе, говорит о том, что медленно, но верно «Анжи» идёт к самоликвидации. Почти всем очевидно: клуб закроется. Буду рад ошибиться, но предпосылок нет», — цитирует хавбека «Советский спорт».

Гиголаев также признался, что не знает, выйдут ли игроки «Анжи» на следующую игру. По его словам, он рад, что руководство клуба не приняло отставку главного тренера Магомеда Адиева.

«Если честно, это единственный человек, благодаря которому мы по-прежнему выходим на поле. Ситуация и без того плачевная. Без Адиева всё окончательно развалилось бы. Тренер хоть как-то находил слова, мотивировал нас, ради него мы тренировались, играли», — сказал Гиголаев.

Ранее футболист «Анжи» признался, что у него нет доверия к президенту клуба.