Футболист «Анжи» признался, что у него нет доверия к президенту клуба

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Полузащитник махачкалинского «Анжи» Роланд Гиголаев заявил, что у него нет доверия к президенту футбольного клуба Осману Кадиеву.
Футболист «Анжи» признался, что у него нет доверия к президенту клуба
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«Лично у меня доверия к нему никакого нет. За других говорить не буду», — цитирует игрока «Советский спорт».

Он также рассказал, какие последние обещания команде руководство так и не выполнило.

«Вроде бы планировали базироваться в Кисловодске, а в итоге в экстренном порядке десантировались в Махачкалу. Ни о каких выплатах, даже частичных, речи не идёт. Непонятно как добираемся на выездные матчи. Обстановка просто ужас. Нет сил даже обсуждать проблемы. Какой смысл?» — добавил Гиголаев.

Ранее в «Анжи» назвали финансовое положение клуба стабильно тяжёлым.

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