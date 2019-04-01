Футболист «Анжи» признался, что у него нет доверия к президенту клуба

Полузащитник махачкалинского «Анжи» Роланд Гиголаев заявил, что у него нет доверия к президенту футбольного клуба Осману Кадиеву.

«Лично у меня доверия к нему никакого нет. За других говорить не буду», — цитирует игрока «Советский спорт».

Он также рассказал, какие последние обещания команде руководство так и не выполнило.

«Вроде бы планировали базироваться в Кисловодске, а в итоге в экстренном порядке десантировались в Махачкалу. Ни о каких выплатах, даже частичных, речи не идёт. Непонятно как добираемся на выездные матчи. Обстановка просто ужас. Нет сил даже обсуждать проблемы. Какой смысл?» — добавил Гиголаев.

Ранее в «Анжи» назвали финансовое положение клуба стабильно тяжёлым.